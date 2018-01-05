أبرزها خفض الاستهلاك.. سلسلة إيجابيات لتصحيح أسعار الطاقة

نايف السالم(صدى):

تتصف القيادة بالحكمة والتريث في إتخاذ القرارات، ولم تأخذ في يوم قرار دون دراسة كافية له، فقرار ارتفاع وتصحيح أسعار الطاقة خير شاهد على حكمة صانع القرار.

وشهد تصحيح أسعار الطاقة، إيجابيات عدة بحق الاقتصاد الوطني، أهمها تحسين الموقف المالي، الاستفادة من المبالغ الموفرة في تنمية الاقتصاد المحلي، توفير الوظائف، خفض النمو المتسارع للاستهلاك، تحسين الإنتاجية، المحافظة على الثروات للأجيال القادمة، توجيه الدعم للفئات المستهدفة من خلال حساب المواطن، إضافة إلى منح المواطنين حرية الاختيار بالتصرف بالبدل النقدي للدعم عن أسعار الطاقة.

وجاء ذلك القرار؛ لربط أسعار المنتجات محليا بأسعار السوق العالمية، فيما سيتم إعادة توزيع جزء من المبالغ الناتجة على المواطنين؛ للتخفيف من أثر تصحيح الأسعار عن طريق حساب المواطن.