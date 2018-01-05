انهيار طبيبة ووفاتها أمام مريضتها لإدمانها لعملها

بكين(صدى):

نتيجة إدمانها على العمل ، ومواصلتها لعملها لمدة 18 ساعة في مستشفى في مدينة جينتشونج الصينية، انهارت الطبيبة ” تشاو بيانكسيانج ” طبيبة أمراض جهاز تنفسي وتوفيت أمام مريضتها .

وكشفت التقارير أن الطبيبة كانت تتفقد مريضة وابنتها عندما لفظت كلماتها الأخيرة تسأل عن أحوال المريضة قبل أن تنهار، وأضافت أن الطبيبة توفيت نتيجة نزيف داخلي ناجم عن تمدد الأوعية الدموية في المخ.

وقيل إن الطبيبة بدأت عملها واستمرت في جولاتها دون أن تستريح، ووصفها زملاؤها بأنها مدمنة على العمل وكانت تضع مهنتها قبل أي شيء آخر.

