تسليم مشروع بسمة جدة رمضان المقبل

نايف السالم(صدى):

أشار مركز التكامل التنموي التابع لإمارة مكة المكرمة أنه من المتوقع تسليم مشروع بسمة جدة جنوب غرب مطار الملك عبد العزيز رمضان المقبل.

وأوضحت مصادر بمركز التكامل أن تم العمل في المشروع منذ ثلاثة أشهر تنفيذا لتوجيهات أمير مكة المكرمة، وهو مشروع تجميل تقاطع النزهة مع طريق المدينة المنورة وإنشاء حدائق جمالية تكون مدخلا جذابا للمحافظة وابتسامة من جدة لكل زوارها.

يذكر أن مساحة العمل في هذا المشروع تبلغ 600 ألف متر مربع، كما تتضمن إنشاء خمسة أعمدة مدعمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19 مترا، وبناء هيكلين ضخمين وزراعة ما يزيد عن 20 ألف شجرة و75 نخلة.