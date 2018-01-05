وزير الصحة يطلق ” المستشفى العام ” و ” الميقات ” قريبا بالمدينة

نايف السالم(صدى):

صرح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لمصادر خاصة، أن المدينة المنورة ستشهد خلال العام القادم، تشغيل مستشفى الميقات الجديد بسعة 300 سرير.

وأكد الوزير اعتماد المبلغ المالي الخاص بإنهاء إجراءات تجهيز المستشفى، وتأمين الأجهزة الطبية وكافة المعدات تمهيدًا لتشغيله.

وقال الربيعة أن نسبة الإنجاز في المشروع القائم، بلغت حتى هذه اللحظة 72%، ويتم العمل على إنهاء الإجراءات لتشغيل كافة طاقته.

وتحدث الوزير عن الوضع الحالي لمستشفى العام الجديد بسعة 500 سرير في مدينة الملك عبدالله، وأنه تم إنجاز 95% منها، وجاري إطلاقها قريبًا.