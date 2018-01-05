الجهات الأمنية تُحرر 3 نساء اختُطفن واحتُجزن باستراحة في جدة

نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة ممثلة في شرطة محافظة جدة في تحرير 3 نساء تم اختطافهن واحتجازهن باستراحة بحي الخمرة، والقبض على الخاطفين.

في تفاصيل الحادثة أوضح مصدر أمني أن الجهات الأمنية ممثلة في مركز العمليات الموحد 911 في العاصمة المقدسة تلقى بلاغاً يفيد باختطاف ثلاث شقيقات.

وأضاف ان المبلغ شقيق الفتيات المختطفات، أفاد أنه تلقى اتصالاً من الجناة يطلبون مبلغ 30 ألف ريال مقابل إطلاق سراحهن، وطلبوا مقابلتهم على خط الساحل بجوار محطة بن سريان لاستلام المبلغ.

وذكر أنه تم على الفور توجيه دوريات غير رسمية، حيث تمكنت من تحديد موقع الاحتجاز وهي استراحة بحي الخمرة، فتمت مداهمتها، وضبط تسعة أشخاص مجهولي الهوية قدموا جميعهم إلى البلاد عن طريق التهريب.

وأشار إلى أن المضبوطين ثلاث نساء يمنيات (أخوات المبلِّغ)، وخمسة رجال يمنيين، وإثيوبي واحد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالة.