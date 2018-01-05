مواعيد مباريات اليوم لكأس خادم الحرمين الشريفين

ماجد محمد(صدى):

تقام مساء اليوم الجمعة، أربعة مباريات ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يأتي فريق الحزم ضيفا على الفتح، في تمام الساعة 3.05 عصرا على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. بينما يستضيف المجزل نادي الباطن في تمام الساعة 3:20 مساء، على ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة.

وفيي تمام الساعة 6.05 مساء، يلتقي كلا من التعاون وضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، ويأتي اللقاء الأخير على ملعب الملك فهد بين فريقي النصر والزلفي في 7.20 مساء.