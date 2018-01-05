المرصد السوري: مقتل 14 عنصرا من قوات النظام بالغوطة الشرقية

لندن(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة عن مقتل 14 عنصرًا من قوات النظام في هجوم لها لفك الحصار الذي فرضته المعارضة على قاعدتها العسكرية بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال المرصد ” إن مسلحي المعارضة السورية قتلوا 14 عنصرًا من قوات النظام خلال هجوم القوات لفك الحصار المفروض على قاعدتها العسكرية في محيط إدارة المركبات بمدينة حرستا بالغوطة الشرقية ” ، مضيفًا أن هجوم قوات النظام يأتي لفك الحصار عن 250 عنصرًا وضابطًا متواجدين بتلك القاعدة.

وكان المرصد السوري أفاد يوم أمس، بأن قوات النظام قامت باستقدام تعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة الغوطة الشرقية بريف دمشق لفك الحصار الذي فرضته فصائل معارضة عن قاعدتها بالغوطة الشرقية.