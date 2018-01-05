توجيهات بمعاملة الطلبة المبتعثين كموظفين منتدبين عند تعرضهم للإجرام

علي القحطاني(صدى):

جاءت أوامر رسمية، بمعاملة الطلبة المبتعثين في الخارج، والذين تعرضوا للوفاة، أو القتل، أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية معاملة ممثلي وزارة الخارجية.

وتضمنت التوجيهات إجراء تعديلات على الأوامر والتعليمات بهذا الخصوص وذلك على النحو التالي: تعديل البند أولا من الأمر الملكي ” أ\146 ” ، بإضافة عبارة أو ابتعث للدراسة في الخارج بعد عبارة، ” إذا انتدب أو كلف بالعمل في الخارج نظاما ” .

وكان مجلس الشورى قد طالب في وقت سابق بدراسة معاملة الطلبة المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية، معاملة مندوبي وزارة الخارجية والموظفين والعسكريين.