” العمل” : 90 يوما للاعتراض على إيقاف إعانة التأهيل الشامل

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أهمية تقديم الاعتراض على إيقاف إعانة التأهيل الشامل، عبر البوابة الإلكترونية، وذلك خلال 90 يوما.

وأكدت الوزارة ضرورة إصدار تقرير ورقي، وإكمال جميع الإجراءات لتحديث البيانات الطبية، حيث تختلف نسبة الإعانة حسب مستوى الإعاقة، من شديدة إلى متوسطة إلى خفيفة.

وحذرت المنشآت الكبيرة والعملاقة، التي لم تصدر شهادة مواءمة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم احتسابها ب 2 بدلا من 4 في نسب التوطين، مؤكدة عدم احتساب العمالة المنزلية ضمن عمالة المنشآت.