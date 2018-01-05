السديس يتسلم التقرير الموسمي لوحدة التنسيق الميدانية

عادل الحربي(صدى):

استلم الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التقرير الموسمي لوحدة التنسيق الميدانية وتشمل أبرز إيجابيات الموسم وسلبياته وأعمال وإنجازات وحدة التنسيق الميدانية.

وأوصى السديس بالجهود المبذولة لخدمة زوار بيت الله الحرام، مشيدا بالأداء المتميز لوحدة التنسيق.

وقدم ماجد بن ردة المزمومي رئيس وحدة التنسيق الميدانية الشكر للرئيس العام على دعمه ومتابعته.

يشار أن السديس تسلم الحامل الجديد المصمم لحمل أجهزة التكبير الصوتي المصنوع من المعدن .