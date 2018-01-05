” هيئة الاتصالات ” تتوعد الشركات التي رفعت أسعار شرائح البيانات بعقوبات رادعة
بدأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد عدد من مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بعد رفعهم أسعار شرائح البيانات بنسبة 50% مؤخراً في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً من المستخدمين.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة، عادل أبوحميد أن الهيئة ستفتح تحقيقاً عاجلاً في ضوء الشكاوى التي رُفعت من قبل المستخدمين عن احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.
وأضاف أبوحميد أن الهيئة تنظم سوق الاتصالات وخدماته وتقوم بدور مراقبة للأسعار، وتتدخل في حال ثبوت تحديد للأسعار من قبل مقدمي الخدمات في زمن واحد، وأن أي ممارسات مخالفة ستتم معالجتها بشكل عاجل وصارم.
وأشار المتحدث أن عقوبات المخالفات تتراوح ما بين عقوبات مالية في حدها الادنى والأعلى، إضافة إلى دقع تعويضات مادية وتقديم الخدمة حسب اللوائح المحددة، متوعداً بعقوبات أكثر صرامة خلال الأيام القادمة.
رامي[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا زادو قيمه شريحه البيانات الضعف حسبي الله عليهم
صداوي[ عدد التعليقات: 1476 ] نشر منذ 41 دقيقة
كله تهديد كلام فاضي كل شئ الي زياده والتلاعب بكل اريحيه. الأمور ماتحتاج تحقيق نفذ الأوامر بدون تحقيق على المخالف
[email protected][ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 16 دقيقة
ارفعو زي مابدكم الامر لن يتجاوز سطور في مقال
واصلا هيك الاتصالات هي من يخلق لهم المبررات لكي يرفعو الاسعار
وبعد جايز لهم
حيث انت ارفع والكلب يدفع وانا اسكت بس عطني