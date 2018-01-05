بالفيديو.. عصابة نسائية تسرق خزينة محل ذهب في غفلة من صاحبه

القاهرة(صدى):

تمكن عصابة نسائية مكونة من 4 سيدات من سرقة خزينة محل لبيع المشغولات الذهبية في غفلة من صاحب.

وظهر صاحب المحل في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث في هاتفه أمام ثلاثة من السيدات ثم أخذن يتفحصن الذهب وتبعهم أربعة سيدات وطفل وطفلة للشراء أيضا، لكن المجموعة الأولى من السيدات لم تتراجع عن قرارهن في السرقة، وقمن بفتح الخزنة وسرقتها، ثم غادرن المكان، وحتى بعد تنبيه الزبائن لصاحب المحل تفقد كل شيء ما عدا الخزنة.