أعضاء الشرف يقدمون الدعم للنصر أمام الزلفي
يشهد فريق النصر دعم أعضاء شرف النادي في مباراته المقبلة أمام الزلفي، اليوم الجمعة، المقامة على إستاد الملك فهد بالرياض.
وقال حساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” تكفُّل نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف العميد فهد المشيقح، بتكاليف معسكر الفريق الأول لمباراة النصر والزلفي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ” .
وأعلن عدد من أعضاء شرف النادي ، الأربعاء الماضي، التبرع بطرق مختلفة لصالح الفريق؛ حيث تبرع عبدالله العجلاني بألف تذكرة بقيمة20 ألف ريال. كما تكفّل مشعل السفاعي، بتكاليف الرابطة وتجهيزات المدرج .
بالإضافة إلى أن العميد فهد المشيقح، قدم دعما ماليّا بقيمة 500 ألف ريال، كما قدَّم تركي بن فهد المشيقح، دعمًا بـقيمة100 ألف ريال.
اترك تعليقاً