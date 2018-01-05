أعضاء الشرف يقدمون الدعم للنصر أمام الزلفي

ماجد محمد(صدى):

يشهد فريق النصر دعم أعضاء شرف النادي في مباراته المقبلة أمام الزلفي، اليوم الجمعة، المقامة على إستاد الملك فهد بالرياض.

وقال حساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” تكفُّل نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف العميد فهد المشيقح، بتكاليف معسكر الفريق الأول لمباراة النصر والزلفي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ” .

وأعلن عدد من أعضاء شرف النادي ، الأربعاء الماضي، التبرع بطرق مختلفة لصالح الفريق؛ حيث تبرع عبدالله العجلاني بألف تذكرة بقيمة20 ألف ريال. كما تكفّل مشعل السفاعي، بتكاليف الرابطة وتجهيزات المدرج .

بالإضافة إلى أن العميد فهد المشيقح، قدم دعما ماليّا بقيمة 500 ألف ريال، كما قدَّم تركي بن فهد المشيقح، دعمًا بـقيمة100 ألف ريال.