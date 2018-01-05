” العمل ” : امتلاك صك عقاري واحد لا يؤثر على الضمان

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أن امتلاك المستفيد صكًا عقاريًا واحدًا لا يمنعه من الحصول على الدعم المقدم من الضمان.

وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شروط الحصول على إعانة الإعاقة، بألا يقل عمر المستفيد عن عامين، ولا يزيد عن 45 عامًا، وألا تتجاوز مدة التقرير الطبي سنة من تاريخ الإصدار.

وأوضحت الوزارة أن استحقاق حساب المواطن لا يؤثر على برنامج ” حافز ” ، الذي يحصل من خلاله على مبلغ 2000 ريال شهريا لمدة عام، للحصول على وظيفة مناسبة.