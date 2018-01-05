الدفاع المدني بتبوك يحذر مرتادي الطرق السريعة من التقلبات الجوية

محمود البلوي(صدى):

بعدما نبهت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة، اليوم الجمعة، حذر الدفاع المدني بمنطقة تبوك مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، ودعاهم لأخذ الحيطة نظرًا لما تسببه الرياح من انعدام الرؤية.

وتصل سرعة الرياح السطحية إلى أكثر من “50” كلم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من “1” كلم.

ودعا الدفاع المدني المواطنين لتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية، وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية.