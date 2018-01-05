حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن تأثير نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار يشمل مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، وأن تدني الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك والجوف سيصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية.

كما ذكر التقرير أن الفرصة ستكون مهيأة لتشكل السحب الرعدية الممطرة على المناطق المذكورة، وكذلك على مرتفعات جازان وعسير، وقد يمتد إلى مرتفعات الباحة.