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لتكلفة الإنتاج العالية..” البيئة ” تناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه

لتكلفة الإنتاج العالية..” البيئة ” تناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه
عادل الحربي(صدى):

طالب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، المواطنين بترشيداستخدام المياه، نظرًا إلى أن كلفة إنتاج وتوزيع المياه في المملكة مرتفعة جداً، تصل إلى 11 ريال للمتر المكعب، موضحًا أن فواتير الماء لا تشكل 30% من الكلفة الحقيقية لإنتاج المياه.

وقال الفضلي، خلال تدشين أول مرحلة من مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة بواقع 4 محطات ضخ وشبكة نقل وتوزيع للمياه، :”واجبنا أن نجعل هذه الكلفة أقل ما يمكن، وأن نرفع من الكفاءة والعمل بجد ونبحث عن خيارات أخرى لتكون قيمة كلفة إنتاج المياه وتوزيعها أقل”.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3693 ] نشر منذ 38 دقيقة

بصراحه عندنا اسراف في الماء
الوحده علشان تغسل ملعقه تفتح المويه على الاخير
وبعض الناس يغسل سيارته او يغسل الرصيف بكميات هائله من الماء
لابد من الترشيد وعدم الاسراف سواء كانت التعرفه عاليه او رخيصه

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