 غرفة الرياض توفر 8 وظائف للسيدات بالقطاع الخاص

حمود العنزي(صدى):

وفرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، 8 وظائف شاغرة للسيدات، لدى شركتي “مجموعة الوليف التجارية”، و”مستشفى السعودي الألماني”، بشرط أن المتقدمة للوظيفة تكون حاصلة على درجة بكالريوس، والدبلوم، وشهادة الثنوية العامة.

والوظائف المتاحة كانت في المجالات الاتية: مشرفة مبيعات، مسؤولة مبيعات، فنية تمريض، سكرتيرة المدير الطبي، موظفة تقارير طبية، موظفة موافقة طبية، سكرتيرة قسم الكمبيوتر، سكرتيرة تسويق.

وسيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض، طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2018م، وتستمر لمدة يومين.