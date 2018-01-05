اليوم.. من يرفع كأس الخليج؟

ماجد محمد(صدى):

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية فى الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، صوب ملعب “جابر الأحمد” بالعاصمة الكويتية “الكويت”، لمتابعة المباراة النهائية في بطولة كأس الخليج، والتي تجمع بين منتخبي عمان والإمارات.

وصعد منتخب عمان إلى نهائى كأس الخليج، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الاولى متفوقاً على منتخبات السعودية والكويت والإمارات، قبل أن يتغلب على البحرين بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أما منتخب الإمارات فنجح فى حجز مقعده بالمباراة النهائية، بعدما تأهل للدور نصف النهائي، أثر إحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الاولى، قبل أن يتغلب على العراق بركلات الترجيح.