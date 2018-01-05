صحف السنغال: محمد صلاح يستحق جائزة الكاف

نواف السالم(صدى):

هنأت الصحف ووسائل الإعلام السنغالية، اللاعب المصري محمد صلاح بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، متفوقاً على السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج.

وقال موقع “senegaldirect”، “للمرة الثانية على التوالي يفشل ساديو مانى فى الحصول على جائزة أفضل لاعب فى افريقيا، بعدما حل ثانياً خلف محمد صلاح، ومتفوقاً على أوباميانج صاحب المركز الثالث، الفارق الوحيد أن ساديو مانى نجم السنغال ارتقى مركزاً واحداً في قائمة أفضل لاعبي افريقيا، بعدما حل ثالثاً في نسخة 2016”.