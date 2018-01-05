الجوز واللوز يقللان الكوليسترول في الدم

متابعات(صدى):

تناول كميات بسيطة من الجوز و اللوز والمكسرات عموماً،بدون إضافة الملح او السكر، يقلل من الإصابة بالأمراض القلبية حيث إنها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة.

ويعتبر الشوفان أيضًا من الأطعمة التي تقلل نسبة الكوليسترول فهو يحتوي على ألياف قادرة على خفض الكوليسترول السيء (LDL) من 5- 10جم ،حيث لديه القدرة على تقليل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء، وتوجد هذه الألياف أيضا في الفاصوليا والتفاح والكمثرى والخوخ والشعير، فتناول كوب ونص من الشوفان يعادل 6 جم من هذه الألياف وبإضافة فاكهة عليه مثل الموز، فأنت هكذا أضفت 4 جم من هذه الألياف.