فوائد قص أطراف الشعر

متابعات(صدى):

تستهين بعض السيدات بأهمية قص أطراف الشعر، ولا تأخذ الموضوع بعين الأعتبار، معتبرة الأهتمام بالشعر مقتصر فقط على الصبغة والماسكات الطبيعية.

لكن في الواقع أنه يمكنك العناية بالشعر من خلال قصه، وخاصه فى الشتاء مع تعرضه لبرودة الجو التى تسبب له الجفاف، فإن قص الأطراف المتكسرة يحافظ على باقي الشعر، لأن التقصف يمكن أن يمتد إلى مسافات أطول فى الشعرة ويسبب لها الضرر.

لذا ينصح بقص الأطراف كل 3 أشهر، فقص أطراف الشعر يجعل يبدو سميكًا وأكثر كثافة.