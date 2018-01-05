رحيل أكبر معمر بالمملكة عن عمر يناهز 140 عاماً

محمد بن طحيطح (صدى):

توفي، أكبر معمر بالمملكة الشيخ على مرعي العلكمي، أمس الخميس، عن عمر ناهز 140 عاماً في منطقة عسير.

ولد الشيخ “ العلكمي”، عام 1300هـ، من أهل السودة في أبها، وكان إماماً لمسجد بأحد أحياء المحافظة، وله الكثير من أعمال الخير.