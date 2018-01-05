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رحيل أكبر معمر بالمملكة عن عمر يناهز 140 عاماً

رحيل أكبر معمر بالمملكة عن عمر يناهز 140 عاماً
محمد بن طحيطح (صدى):

توفي، أكبر معمر بالمملكة الشيخ على مرعي العلكمي، أمس الخميس، عن عمر ناهز 140 عاماً في منطقة عسير.

ولد الشيخ “ العلكمي”، عام 1300هـ، من أهل السودة في أبها، وكان إماماً لمسجد بأحد أحياء المحافظة، وله الكثير من أعمال الخير.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15129 ] نشر منذ 3 ساعات

رحمه الله وغفر له

[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه من غير حساب ولاسابق عذاب

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