رحيل أكبر معمر بالمملكة عن عمر يناهز 140 عاماً
توفي، أكبر معمر بالمملكة الشيخ على مرعي العلكمي، أمس الخميس، عن عمر ناهز 140 عاماً في منطقة عسير.
ولد الشيخ “ العلكمي”، عام 1300هـ، من أهل السودة في أبها، وكان إماماً لمسجد بأحد أحياء المحافظة، وله الكثير من أعمال الخير.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24935 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه
زمان كنا نمر على القبور ونسلم عليهم وندعي لهم
اليوم صرت أمر على القبور
وأقول ياحظكم
ارتحتوا من غثاء وعناء الدنيا🤔
abu ammar[ عدد التعليقات: 15129 ] نشر منذ 3 ساعات
رحمه الله وغفر له
عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه من غير حساب ولاسابق عذاب