تعرفي على فوائد العسل..لن تستغني عنه في الشتاء

متابعات(صدى):

في فصل الشتاء تبح الفتيات عن الوصفات الطبيعية لترطيب البشرة، بسبب تكون خلايا الجلد الميتة على البشرة مما يؤدي لجفافها.

واكتشف المختصون ان العسل أفضل حل للعناية بالبشرة فى فصل الشتاء، فهو يحتوي على عدد من العناصر الغذائية، ومضادات للأكسدة تعمل على ترطيب البشرة والحفاظ على حيويتها لأطول فترة ممكنة.

ويمكنك استخدام العسل بأكثر من طريقة للحصول على بشرة ناعمة، ومن أفضل الطرق ، هو استخدام خليط العسل والشوفان، من خلال وضع3 ملاعق من مسحوق الشوفان مع 5 ملاعق من العسل الطبيعى في وعاء، وخلط المكونات جيدًا، ووضع الخليط على بشرتك وتدليكها.

وأيضا يمكنك الاستفادة من العسل عند دمجه مع القهوة، اخلطى 3 ملاعق من العسل مع ملعقتين من مسحوق القهوة، وأضيفى ملعقة من زيت اللوز للخليط، ثم اخلطى المزيج جيدًا حتى تختفى المكونات فى بعضها، ثم افردى الخليط على بشرتك بالكامل.