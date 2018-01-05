الرد الرسمي المصري على سحب السودان سفيره من القاهرة

القاهرة(صدى):

قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تقوم بتقييم مسألة سحب السفير السوداني من القاهرة لاتخاذ الإجراء المناسب.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إنه تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم أمس الخميس 4 يناير الجاري رسميًا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور، وأن مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب ، بحسب سبوتنيك .

وكان السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية قد صرح لوكالة السودان للأنباء بأن وزارة الخارجية قررت أمس الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة إلي الخرطوم بغرض التشاور.