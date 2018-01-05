بدء تنفيذ أعمال البناء فى مدينة الملك عبدالله الطبية

علي القحطاني(صدى):

أكد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي، أن مقاول مشروع إنشاء مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، بدأ بالفعل في تنفيذ أعمال بناء المدينة.

كانت قد وقعت جامعة الخليج العربي باكورة عقود إنشاء مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية مع الصندوق السعودي للتنمية ،الخميس، بحضور كلا من: وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وعدد من كبار الشخصيات.

وأوضح رئيس الجامعة في كلمتة ، أن المدينة الطبية صممت بخبرات من مختلف التخصصات الطبية من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واشترك أكثر من 100 خبير في تصميمها.