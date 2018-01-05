فتاة تروي كيف استدرجها فتاة عبر ” السوشيال ميديا ” ثم ابتزها

ابوظبي(صدى):

ضبطت شرطة دبي في دولة الإمارات، شابا عربيا عاطل عن العمل؛ بتهمة ابتزاز وتهديد فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من فتاة، تستنجد فيه بالشرطة، وتفيد بأنها تتعرض للابتزاز والتهديد من أحد الأشخاص، قبل أن ترسل اسمه، وهو عربي الجنسية مؤكدة أنها تعيش في حالة رعب.

وقالت الفتاة أنها تعرفت على المتهم عبر مواقع التواصل ووعدها بالزواج، ثم نشأت بينهما قصة حب، وتبادلا الصور، وقامت بدورها بإرسال بعض الصور الخاصة له، كما تحدثوا عبر برنامج محادثات آخر.وأضافت أنها قدمت مستندات تثبت كلامها، ومنها إيصال إرسال 2000 دولار إلى الشاب المتهم بعد التهديد، وفقا لصحيفة “البيان”.