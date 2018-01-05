الأحوال المدنية تسحب الجنسية ممن حاصل عليها بطريقة غير شرعية

عادل الحربي(صدى):

سُحبت الجنسية السعودية من المدعو راكان علي أحمد عثمان، الذي تبين أنه حاصل على الجنسية بطريقة غير مشروعة، وبناء عليه شددت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، على إلغاء ما بني عليها من وثائق.

وذكرت الإدارة في بيان لها أنه صدر القرار الوزاري رقم (29) وتاريخ 23/ 6/ 1438هـ ، القاضي بالموافقة على سحب الجنسية السعودية من المدعو راكان علي أحمد عثمان/ حفيظة رقم (564839) وتاريخ 28/ 5/ 1432هـ.