السيسي يهنيء محمد صلاح بعد فوزه بأفضل لاعب أفريقي

القاهرة(صدى):

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2017.

ووصف السيسي لاعب فريق ليفربول بـ ” إبن مصر البار “، مؤكدًا على استحقاقه للجائزة، كما تقدم بالتحية للشعب المصري على فوز صلاح، الذي وصفه بأنه يبرز قيمة الجهد والإخلاص.

وجاءت تهنئة السيسي لصلاح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتير ” جاءت كالتالي: ” أتقدم بالتهنئة والتقدير للمنتخب المصرى لكرة القدم على فوزه بجائزة أفضل منتخب أفريقى ، كما أهنئ إبن مصر البار محمد صلاح لفوزه المستحق بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا ، وأتقدم بكل التحية للشعب المصرى على هذا الفوز الذى يُبرز قيمة الجهد والإخلاص”.