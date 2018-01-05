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إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجهز مضمارًا بطول 8 كم لمنافسات سباق الهجن

إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجهز مضمارًا بطول 8 كم لمنافسات سباق الهجن
علي القحطاني(صدى):

قامت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ، بتجهيز مضمارًا لمنافسات سباق الهجن طوله 8 كم، ويرتفع منسوبه50 سم عن مستوى الأرض، وعرضه عند “نقطة الانطلاق” 40 مترًا، و12 مترًا عند خط النهاية، مع وجود حواجز داخلية للمضمار بارتفاع 1،5 متر مصنوعة من مادة ” pvc “.

ويتضمن المضمار 7 مسارات مسفلتة، خصص 3 مسارات منها لكبار الشخصيات، و3 لـملاك الهجن، ومسارًا واحدًا للإعلاميين، ويوجد بالمضمار مختبر لفحص الهجن المشاركة لضمان سلامتها.

 

 


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