لجنة “جائزة جدة للإبداع” : المجال ما يزال متاح لاستقبال المزيد من المشاركات

نايف السالم(صدى):

أكدت اللجنة المشرفة لـ”جائزة جدة للإبداع” أن المجال ما يزال متاحاً لاستقبال المزيد من المشاركات والمبادرات خلال الفترة الزمنية المحددة لنهاية مواعيد استقبال المشاركات في نهاية الشهر الهجري الجاري.

وتم تخصيص موقع رسمي للجائزة لاستقبال المشاركات عبر المنصة المخصصة للجائزة، من خلال :

الرابط من (هنا)

ومن المقرر أن تقوم لجان التحكيم بتقييم المشاركات وفرزها بدءًا من غره شهر جمادى الأولى القادم حتى نهاية الشهر ذاته.

يذكر أن اللجنة استقبلت أكثر من 100 مشاركة ومبادرة فردية ومؤسسية منذ تاريخ بدء استقبال المشاركات.