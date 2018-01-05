بدءًا من الشهر الجاري..” أرامكو ” شركة مساهمة

علي القحطاني(صدى):

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة ، قرار مجلس الوزراء بإعتبار شركة الزيت العربية “أرامكو السعودية” شركة مساهمة طبقًا لنظامها الأساسي، بدءًا من تاريخ 1-1-2018م.

وأعطى “الوزراء” مهلة مدتها 5 سنوات لتقوم الشركات المملوكة بالكامل لشركة “أرامكو السعودية” بتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات.

وجاء القرار مشددًا على احتفاظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم “أرامكو السعودية”، وسيتم تشكيل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.