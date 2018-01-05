ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة، أن أفضل حارس مرمى بالمملكة هو عبدالله المعيوف.

وقال الغيامة في لقائه ببرنامج “كورة” المذاع بفضائية “روتانا خليجية” ، :”أفضل حارس سعودي الآن هو عبد الله المعيوف وهذه رسالتي لرؤساء الأندية”.

كان قد تقرر مغادرة عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي إلى مدينة ميونيخ الألمانية ،الأربعاءالماضي، للدخول في برنامج تدريبي مكثف في إحدى الأكاديميات في ألمانيا، وذلك حتى يوم 19 يناير.