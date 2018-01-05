وزير الآثار المصري السابق: مدائن صالح تأخذ الأنفاس من شدة عظمتها

عادل الحربي (صدى):

أبدى وزير الآثار المصري السابق زاهي حواس إعجابه الشديد بمنطقة مدائن صالح، معتبرها أهم موقع أثري بالمملكة، لما تمتاز به من عظمة فنية رائعة.

وقال حواس في مقال له نشرته صحيفة الشرق الأوسط، إن مدائن صالح تأخذ الأنفاس،معتقدًا أن لو الرحالة القدماء وصلوا إلى الجزيرة العربية وزاروا مدائن صالح لكانت اختيرت ضمن عجائب الزمن القديم.

يذكر أن مدائن صالح كانت تعرف قديمًا باسم ” الحجر “، وهي تقع في منطقة العُلا التابعة للمدينة المنورة، وأطلق عليها اسم أهرامات السعودية.