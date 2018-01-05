دراسة: قياس نسبة الكافيين بالدم يساعد على التنبؤ المبكر بمرض الشلل الرعاش

طوكيو(صدى):

قالت نتائج دراسة يابانية جديدة، إن قياس نسبة الكافيين بالدم يساعد على التنبؤ المبكر بمرض الشلل الرعاش باركنسون. فقد تبين أن المصابين بالمرض لديهم نسبة منخفضة من الكافيين بالدم على الرغم من تناول مشروبات تحتوي عليه مثل الأصحاء.

أضافت الدراسة يمكن الكشف المبكر عن احتمال الإصابة بمرض الشلل الرعاش عن طريق قياس نسبة الكافيين بالدم.

وأظهرت التجارب اليابانية أن المصابين بالشلل الرعاش يكون متوسط الكافيين في الدم لديهم 24 بيكومول لكل ميكروليتر.