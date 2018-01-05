محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي

نواف السالم(صدى):

توج مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، بلقب أفضل لاعب أفريقي، والتي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال حفل أقيم في العاصمة الغانية أكرا.

وكان صلاح (25 عاما) يتنافس مع زميله في ليفربول الدولي السنغالي ساديو مانيه، ومهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ.

وسبق لصلاح، الذي يقدم أداء مميزا في موسمه الأول مع ليفربول، أن نال جائزتي هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” لأفضل لاعب أفريقي، وأفضل لاعب عربي في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وساهم صلاح بشكل كبير في قيادة منتخب ” الفراعنة ” في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتأهل للمشاركة في المونديال للمرة الأولى منذ 1990. وسجل صلاح هدفين في مباراة حاسمة ضمن التصفيات أمام الكونغو (2-1).