واشنطن تعلن تعليق مساعدات لباكستان بـ 255 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تعليق المساعدات الأمنية المقدمة لباكستان والتى تقدر قيمتها بـ 255 مليون دولار .
وأشارت الخارجية ـ فى بيانها اليوم الخميس، إلى أنه سيتم تعليق تلك المساعدات حتى تتخذ السلطات الباكستانية إجراءات ضد كل من شبكة حقانى وحركة طالبان.
من ناحية آخرى أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس عمليات القتل والاعتقال فى إيران جراء الاحتجاجات الشعبية ضد النظام ، مؤكدة أنه لن يتم نسيان ضحايا النظام الإيراني.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41034 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الريس بزنيس مان ,, لايهمه إلا جمع الفلوس وهذا من حقه ,,
,, ليش الشحاذين مايعتمدون على الله ثم على انفسهم ، ويتركون خيانة بلادهم وأممهم ، مااعطتهم امريكا ملايين الدولارات لسواد عيونهم ، ولا امريكا جمعيه خيريه تدفع لوجه الله ، لابد وان هناك خيانه وخنبقه بين هاالرؤساء ورؤساء امريكا السابقين والا ليش تدفع لهم هاالمبالغ ,,,؟
,, ترامب يبي الثمن اكبر منما كان يدفع سابقاً من خيانه ، يعني المسأله بيع وشرا وهو صاحب تجاره ويعرف كيف يأخذ ثمن بضاعته عشرة اضعاف ,, هذه هي زبدة الكلام ، سواءاً مع باكستان او غيرها من البلدان ، وافهم يافهيم ,,
abdul[ عدد التعليقات: 780 ] نشر منذ 52 دقيقة
كل من صوّت ضد قرار ترامب بشأن القدس سوف يحسب حسابا عسيرا وتتوقّف المساعدات الامركية منهم باستثنان شلته وشلة كريمته ايفانكا من العرب المتصهينيين.
abdul[ عدد التعليقات: 780 ] نشر منذ 51 دقيقة
يحاسب*