واشنطن تعلن تعليق مساعدات لباكستان بـ 255 مليون دولار

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تعليق المساعدات الأمنية المقدمة لباكستان والتى تقدر قيمتها بـ 255 مليون دولار .

وأشارت الخارجية ـ فى بيانها اليوم الخميس، إلى أنه سيتم تعليق تلك المساعدات حتى تتخذ السلطات الباكستانية إجراءات ضد كل من شبكة حقانى وحركة طالبان.

من ناحية آخرى أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس عمليات القتل والاعتقال فى إيران جراء الاحتجاجات الشعبية ضد النظام ، مؤكدة أنه لن يتم نسيان ضحايا النظام الإيراني.