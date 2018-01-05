دراسة: تناول السكر يساعد على ظهور حب الشباب

أماني الغامدي(صدى):

أفادت دراسة أن السكر يؤدي إلى تفاقم ظهور حب الشباب، لأنه يحتوي على خصائص أكسدة وتزيد نسبة السكر في الدم، التي بمجرد ابتلاعها تتحول إلى جلوكوز وترفع مستويات الأنسولين في الجسم، وتؤدي إلى الالتهاب الذي ينتشر في جميع أنحاء الجسم.

والأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة، مثل: الخبز الأبيض، والحلوى، والأطعمة المقلية، والآيس كريم، والمشروبات الغازية، يحتوي على عنصرٍ رئيسي من السكر يسبب طفراتٍ في مستويات الأنسولين في الجسم مما يزيد من تفاقم الالتهاب.

والارتفاع الحاد في الأنسولين يزيد من إنتاج الزيوت الجلدية ويساهم في انسداد بصيلات الشعر، التي يمكن أن تزيد الأمر سوءًا.

يحلل جسدك ” الكربوهيدرات البسيطة ” ، مثل السكريات المصنعة، والدقيق الأبيض، ويحولها بسرعةٍ إلى جلوكوز ثم تنتشر في الدم، وعندما يحدث ذلك يتفاعل جسمك عن طريق إنتاج الأنسولين لمواجهة ارتفاع مستويات الجلوكوز مما يؤدي إلى إنزيمات منتجة للالتهاب والتي تتعلق على الكولاجين في الجسم من خلال عملية الأكسدة المعروفة باسم ” glycation ” ، هذه العملية تكسر الكولاجين والإيلاستين بالإضافة إلى المساهمة في تقدم العمر و تعطي مظهر الجلد المجعد والمترهل.