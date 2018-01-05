محلل سياسي: المملكة تقوم بجهود جبارة في إدانة النظام الإيراني

نايف السالم(صدى):

أشاد أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط ، بدور المملكة وجهودها البارزة في إدانة نظام القمع الإيراني .

وعلق ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” مجلس الامن سيعقد اجتماعا طارئاً حول قمع نظام إيران للشعب .. السعودية تقوم بجهود جبارة لإدانة نظام طهران ..وروسيا تستعد لإستخدام الفيتو لإنقاذ نظام خامنئي ” .

واستطرد قائلًا ” المفروض كل القنوات العربية اليوم تحديداً تضع ترجمة فارسية لهذا الإجتماع .. كي يعرف من في ايران العالم معهم ” .