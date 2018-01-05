أمريكا تعلن إضافة 3 أسماء لقياديين بـ ” القاعدة ” لقائمة الإرهاب الدولي

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، أضافت ثلاث شخصيات على صلة بجماعات مرتبطة بالقاعدة إلى قائمتها العالمية للإرهاب، في خطوة تهدف إلى عزل تلك الجماعات ومنعها من استخدام النظام المالي الأمريكي.

وأوضحت الخارجية أنها أدرجت محمد الغزالي، وأبوكار علي عدان، ووناس الفقيه إلى القائمة التي تضم أسماء إرهابيين عالميين.

وذكرت الوزارة أن الثلاثة مرتبطون إما بالقاعدة في جزيرة العرب أو حركة الشباب الصومالية أو القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.