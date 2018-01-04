” منشآت ” توضح خطوات تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، خطوات تحويل المؤسسات الفردية إلى شركة الشخص الواحد ، لتحقيق الاستفادة من برنامج استرداد الرسوم الحكومية .

وأشارت هيئة ” منشآت ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى هذه الخطوات ، حيث يجب في البداية إنشاء عقد تأسيس إلكتروني عن طريق رابط companycr.mci.gov.sa ، ومن ثم يجب توثيق عقد تأسيس الشركة عن طريق كاتب عدل أو أحد الموثقين المعتمدين .

وأضافت إنه يجب تحديث بيانات المنشأة المحولة في السجل المدني في الخطوة الثالثة ، ومن ثم إحضار مستند إثبات تحويل المنشأة عبر موقع efile.mci.gov.sa .