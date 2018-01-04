شركة عِلم تعلن عن وظائف شاغرة للنساء بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، لحملة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مدينة الدمام.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

مستشار علاقات التوظيف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات).

مستشار مهني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول من هنــــــــــا.