جامعة الملك خالد تعلن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الملك خالد مجموعة من الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بالمقيمين ، وذلك بفرع تهامة للعام الجامعي 1439-1440 هجري .

وأبرزت الجامعة الوظائف وفقًا للشروط التالية :

 أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

 أن تكون شهادة الدكتوراه (وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك أو أستاذ) من جامعة سعودية أو جامعة أخرى مُعترَف بها

 أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصص البكالوريوس والماجستير.

 اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية وتقديم محاضرة علمية للمرشحين النهائيين.

وأشارت الجامعة إلى أنه يشترط في المتقدمين على وظائف أستاذ مساعد ، أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد ونحوها، بالإضافة إلى ضرورة إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية، إذا كان المتقدم خريجًا من جامعة لغة الدراسة بها غير الإنجليزية، وفق الآتي:

 للمتقدمين على وظائف برامج اللغات والترجمة بما لا يقل عن درجة (550) في اختبار (TOEFL) أو (6.5) في اختبار (IELTS).

 للمتقدمين على البرامج الأخرى التي تقدمها الجامعة باللغة الإنجليزية (التخصصات الصحية، العلوم، العلوم الإدارية والمالية، الهندسة، الحاسب) بما لا يقل عن درجة (500) في اختبار TOEFL أو (6.0) في اختبار (IELTS).

ولفتت الجامعة إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 20 من ربيع الثاني وحتى الخميس الموافق 24 من نفس الشهر الهجري ، ولتتقديم والتسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية ومعرفة التفاصيل لكل وظيفة يرجى الدخول ( هنــــــــــا ) .