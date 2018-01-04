الراجحي الاستثمارية تعلن عن وظائف شاغرة بمكة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة مجموعة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية -الراجحي الاستثمارية-، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس بعددٍ من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة أنَ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً اليوم حتى تاريخ 3 أبريل المقبل.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

محاسب.

رئيس الحسابات.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من هنـــــــــا.