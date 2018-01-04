بعد قرار رفع الحظر.. 3 شركات سينمائية تتسابق للاستثمار بالمملكة

أماني الغامدي(صدى):

تستعد العديد من شركات السينما في العالم لفتح دور عرض بمختلف أنحاء المملكة منذ صدور قرار رفع الحظر الذي استمر لما يقارب 35 عامًا على دور السينما .

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية ، فمن أبرز الشركات التي تسعى للدخول إلى السوق السعودية هي :

” فيو إنترتينمنت ” البريطانية

” إيه أم سي ” الأميركية

” أي ماكس ” الكندية

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ فتح دور السينما خلال مارس المقبل ، موضحة أن من بين الشركات التي قطعت أشواطًا في هذا الطريق هي ” فيو إنترتينمنت ” ، حيث تجري محادثات بشأن مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة .

وتبذل الشركة أقصى جهودها للدخول في مفاوضات لبناء من 20 إلى 30 دار عرض في البلاد ، وخاصةً بعد تلقي الرئس التنفيذي للشركة تيم ريتشاردز دعوة شخصية من ولي العهد صاحب السمو الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان ، لحضور مؤتمر الأعمال خلال أكتوبر الماضي .

وبالرغم من تكتم ” فيو ” على خططها خلال الفترة المقبلة ، إلا أن ” ريتشاردز ” وصف افتتاح السوق السعودية بأنه لحظة مثيرة في تاريخ السينما ، خاصةً في ظل امتلاك السعوديين لخطط مذهلة ، وهذا في الوقت الذي وقعت فيه شركة ” إيه أم سي ” مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة خلال الشهر الماضي لاكتشاف الفرص التجارية المتاحة لتحقيق التعاون ودعم قطاع الترفيه بالمملكة .