بعد قرار رفع الحظر.. 3 شركات سينمائية تتسابق للاستثمار بالمملكة
تستعد العديد من شركات السينما في العالم لفتح دور عرض بمختلف أنحاء المملكة منذ صدور قرار رفع الحظر الذي استمر لما يقارب 35 عامًا على دور السينما .
ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية ، فمن أبرز الشركات التي تسعى للدخول إلى السوق السعودية هي :
” فيو إنترتينمنت ” البريطانية
” إيه أم سي ” الأميركية
” أي ماكس ” الكندية
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ فتح دور السينما خلال مارس المقبل ، موضحة أن من بين الشركات التي قطعت أشواطًا في هذا الطريق هي ” فيو إنترتينمنت ” ، حيث تجري محادثات بشأن مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة .
وتبذل الشركة أقصى جهودها للدخول في مفاوضات لبناء من 20 إلى 30 دار عرض في البلاد ، وخاصةً بعد تلقي الرئس التنفيذي للشركة تيم ريتشاردز دعوة شخصية من ولي العهد صاحب السمو الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان ، لحضور مؤتمر الأعمال خلال أكتوبر الماضي .
وبالرغم من تكتم ” فيو ” على خططها خلال الفترة المقبلة ، إلا أن ” ريتشاردز ” وصف افتتاح السوق السعودية بأنه لحظة مثيرة في تاريخ السينما ، خاصةً في ظل امتلاك السعوديين لخطط مذهلة ، وهذا في الوقت الذي وقعت فيه شركة ” إيه أم سي ” مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة خلال الشهر الماضي لاكتشاف الفرص التجارية المتاحة لتحقيق التعاون ودعم قطاع الترفيه بالمملكة .
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