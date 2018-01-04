” الفالح ” : زيادة أسعار الطاقة شر لابد منه

علي القحطاني(صدى):

قال وزير الطاقة، خالد الفالح، اليو الخميس، إن زيادة أسعار الطاقة شر لابد منه، بسبب تزايد معدل الاستهلاك الذي أنهك الاقتصاد.

وأكد ” الفالح ” ، خلال ” هاشتاج اسال وزير الطاقة ” ، أن الدعم سوف يوجه إلى المواطن مباشرة من خلال حساب المواطن؛ لتخفيض الأثار المترتبة على ارتفاع الأسعار.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن تعديل أسعار البنزين كان مستهدفاً بشكل أكبر في ميزانية 2017 ليصل إلى 100% من السعر العالمي، مضيفًا أن الحكومة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام ومتابعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استقرت على زيادة أسعار الطاقة تدريجيًا.

وأوضح ” الفالح ” ، أن سعر بنزين 91 يوازي 70% فقط من السعر العالمي، وأن المملكة ما تزال من أقل الدول عالميًا في أسعار البنزين، مؤكدًا العمل على ضبط الأسعار بحيث لا تكون مرهقة للمستهلكين وتتقارب مع السعر العالمي.