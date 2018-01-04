” الفالح ” : زيادة أسعار الطاقة شر لابد منه
قال وزير الطاقة، خالد الفالح، اليو الخميس، إن زيادة أسعار الطاقة شر لابد منه، بسبب تزايد معدل الاستهلاك الذي أنهك الاقتصاد.
وأكد ” الفالح ” ، خلال ” هاشتاج اسال وزير الطاقة ” ، أن الدعم سوف يوجه إلى المواطن مباشرة من خلال حساب المواطن؛ لتخفيض الأثار المترتبة على ارتفاع الأسعار.
وأشار وزير الطاقة، إلى أن تعديل أسعار البنزين كان مستهدفاً بشكل أكبر في ميزانية 2017 ليصل إلى 100% من السعر العالمي، مضيفًا أن الحكومة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام ومتابعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استقرت على زيادة أسعار الطاقة تدريجيًا.
وأوضح ” الفالح ” ، أن سعر بنزين 91 يوازي 70% فقط من السعر العالمي، وأن المملكة ما تزال من أقل الدول عالميًا في أسعار البنزين، مؤكدًا العمل على ضبط الأسعار بحيث لا تكون مرهقة للمستهلكين وتتقارب مع السعر العالمي.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حجي … المواطن المسكين ما ذنبه ليتحمل نتاج سرقات وفساد الهوامير… ؟
ابو احمد[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 27 دقيقة
انا ما اني خايف الا على معاليك تتأثر بارتفاع اسعار الطاقة لان راتبك بالدولار ولا يتعدى خمسمائه الف دولار
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله المستعان استمرو في
استفزاز المواطن
وانتم الواحد فيكم ينام على حرير ولاهمه
ملايين الدولارات تصرف على ملاعب
واشياء تافهه
ولكن لاحياة لمن تنادي حسبي الله ونعم الوكيل