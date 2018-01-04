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    يناير

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مجموعة شركات SNS تعلن وظائف شاغرة لحملة الدرجة الجامعية

مجموعة شركات SNS تعلن وظائف شاغرة لحملة الدرجة الجامعية
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت مجموعة شركات SNS السعودية المتخصصة بقطاعات الاتصالات والنفط والطاقة والتكنولوجيات والهندسة والرعاية الصحية ، مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة ، لحملة الدرجة الجامعية ، للعمل بفروع الشركة في مدن المملكة ومشاريعها المنتشرة .

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية :

مهندس حلول معمارية
المدير المالي
مهندس صيانة

ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي بدءاً من 3 يناير الجاري ، وللتسجيل ومعرفة شروط وتفاصيل الوظائف يرجى الدخول ( هنا ) .

 


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