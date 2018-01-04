دبـي تستقبل مليون سائح من المملكة في 8 أشهر

عادل الحربي(صدى):

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن عدد زوار الإمارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، إذ تجاوز عددهم 10.4مليون زائر، 21 % منهم من مواطني مجلس التعاون الخليجي بواقع نحو 08.2 مليون زائر.

وأشارت البيانات، إلى أن السوق المملكة استحوذت على نحو 54 %من مجمل عدد الزوار الخليجيين لإمارة دبي حتى نهاية أغسطس الماضي، إذ بلغ عدد الزوالمملكة 1.09 مليون زائر، في تأكيد جديد على الأهمية الحيوية لسوق المملكة بالنسبة للقطاع السياحي في دولة الإمارات عموما وبالنسبة لإمارة دبي بشكل خاص.