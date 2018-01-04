خبراء يكشفون إمكانية تدمير ” ترامب ” لكوريا الشمالية في نصف ساعة

واشنطن(صدى):

أكد خبراء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يمكن أن يقضي على كوريا الشمالية بأسلحة نووية في حوالي 35 دقيقة تقريبًا ، طبقًا للبروتوكولات النووية الأمريكية التي تهدف إلى تبسيط عملية صنع القرار ، والتي تقضي بأحقية الرئيس فقط في اتخاذ القرار .

وأوضح الخبراء وجود بعض المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالأسلحة النووية المحاطة بسرية تامة ، حيث أشار أحدهم إلى أنه لا يوجد زر إطلاق نووي على مكتب الرئيس ، حيث أن ” ترامب ” ليش بحاجة إلى الزر ففم الرئيس يعد الزر الأساسي .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد أضاف أحد الخبراء أنه إذا أراد الرئيس الأمريكي إطلاق الأسلحة النوية فإنه سيتوجه إلى مركز العمليات الطارئة وليس إلى غرفة العمليات ، فقط من أجل إجراء مكالمة هاتفية آمنة .

وكشف الخبراء أن دونالد ترامب يحمل خيارات نووية عديدة ، يتعين عليه الاختيار منها في حال قرر ذلك ، مثل استهداف موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية ، ويحمل ” ترامب ” في كل الأوقات رمز ذهبي برفقته ليدخل من خلاله قبل الضغط على زر التدمير ، حيث تصدر وكالة الأمن القومي رمزًا ذهبيًا جديدًا بشكل يومي .