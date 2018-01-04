” الاتصالات ” تلزم الشركات بالتوسع في التغطية بالمناطق النائية خلال 60 يوما

سعيد العجل(صدى):

وجه معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد زيارته التفقدية لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة والقرى والهجر التابعة لها بعدم حصر خدمات الاتصالات في المناطق النائية على مقدم خدمة واحد و ذلك بناء على ما رفعه المواطنين من سكان المنطقة لمعالي الوزير من الصعوبات التي تواجههم بالاتصال، حيث ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة على تقديم خدمة التجوال المحلي ومشاركة الشبكات فيما بينهم لـ ٢١ ألف تجمع سكاني من قرى وهجر، تابعه لـ ١٤٧ محافظة في مختلف المناطق تمثل ١٦٪ من سكان المملكة.

وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها ألزمت مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المناطق النائية بتقديم خدمة التجوال المحلي في مدة أقصاها ٦٠ يوما؛ لتمكين المستخدمين من الحصول على تغطية في القرى والهجر بغض النظر عن مقدم الخدمة وعدم حصرها على مقدم خدمة واحد، ولضمان عدم تأثر جودة الخدمة لزوار تلك المناطق، بالإضافة إلى استمرارية الخدمة وسهولة الوصول إلى جميع خدمات الاتصالات والإنترنت الأساسية (الطوارئ، المصارف، الجهات الخدمية).

